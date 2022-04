Moto, raduno di Vespa in Puglia con la prima edizione dell'Audax Valle d'Itria

CEGLIE MESSAPICA - Quasi 100 vespisti provenienti da tutta Italia, transiteranno oggi e domani (29 e 30 aprile 2022) sulle strade della Puglia per la prima edizione dell'Audax Valle d'Itria, la manifestazione a carattere nazionale, inserita nel calendario sportivo del Vespa Club d’Italia, organizzata dal Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D. in collaborazione con il Vespa Club San Vito dei Normanni e patrocinata dall’amministrazione comunale di Ceglie Messapica. Lo spirito dell’iniziativa è quello di far conoscere i luoghi e le città che insistono in Valle d’Itria tramite un percorso strutturato cercando di promuovere le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio.

Per l'occasione sarà possibile ammirare mezzi d’epoca come le Vespe Faro Basso degli inizi degli anni ’50 e mezzi moderni come le vespe automatiche nonché vespe di tutte le cilindrate e modelli provenienti dal Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Puglia, Campania, Calabria. Confermata, infatti, la presenza di ben 13 le squadre per la relativa classifica e ben 26 Vespa Club saranno presenti alla griglia di partenza fra cui: Rovereto, Gioia del Colle, Lecce, Montecchio Emilia, San Vito dei Normanni, Putignano, Pizzo, Taranto, L’Aquila, Oria, Cassano delle Murge, Crispiano, Pisa, Foligno, Martina Franca, Valle d’Itria, Vesuvio Alfaterna, Reggio Calabria, Foggia, Sermoneta, Conversano, Macerata, Manfredonia, Salerno, Paestum “Il Mito” e Ceglie Messapica per un totale di 96 vespisti.

Sarà presente alla manifestazione come partecipante il vice presidente del Vespa Club D’Italia nonché direttore

sportivo, Leonardo Pilati. La manifestazione è valida per la prima tappa del Campionato Nazionale Audax 2022 e per i soli equipaggi provenienti dalle province di Puglia e Basilicata valida come prima tappa del Campionato Interregionale di regolarità di Puglia e Basilicata. Gli equipaggi saranno accolti questo pomeriggio (29 aprile 2022) presso l’hotel “Lo Smeraldo” di Cisternino per la consegna dei gadget ricordo, del kit per effettuare il percorso, il controllo dei documenti dei mezzi nonché la punzonatura degli stessi. A seguire vi sarà un briefing da parte dell’organizzazione per informare gli equipaggi del tragitto da percorrere, di eventuali zone dove prestare più attenzione durante la percorrenza.

La partenza è fissata per domani, sabato 30 aprile 2022, alle 6.30 dal piazzale antistante l’hotel “Lo Smeraldo”. A distanza di 30 secondi l’uno dall’altro partiranno i vespisti per percorrere ben 320 chilometri nelle 12 ore di tempo a loro disposizione rispettando una velocità media di 30 Km/h. Il percorso che è stato sviluppato è il seguente: Cisternino, Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni. Dopo una breve sosta per una veloce colazione a San Vito dei Normanni si ripartirà alla volta di Oria dove verrà effettuato un primo controllo a timbro, poi si prosegue per Francavilla Fontana, Villa Castelli, Crispiano dove ci sarà il secondo controllo a timbro, proseguendo per Noci. A Noci presso l’azienda “Dulciar” gli equipaggi si fermeranno per una breve sosta ristoro per poi ripartire dopo un’ora alla volta della Selva di Fasano.

A seguire scenderanno al Capitolo di Monopoli, Polignano a Mare, Conversano, Putignano, Alberobello con il terzo controllo a timbro, poi direzione Locorotondo, Martina Franca e Ceglie Messapica con uno spettacolare passaggio nel centro storico della città e l’ultimo controllo a timbro della giornata. Infine, gli equipaggi, si dirigeranno alla volta dell’hotel “Lo Smeraldo” dove è previsto l’arrivo e a seguire la cena di gran gala con la premiazione dei vincitori della manifestazione.