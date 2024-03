Happy Casa chiama a raccolta i tifosi: tariffa scontata per i prossimi due match in casa

BRINDISI - Dopo la vittoria interna ottenuta contro la Dolomiti Energia Trentino, l’ambiente biancoazzurro è pronto ad affrontare le altre battaglie sportive previste fino al termine della stagione regolare. Il calendario propone uno scontro diretto fondamentale da giocare in casa, al PalaPentassuglia, da gremire in ogni ordine di posto con tutto il calore e la passione del pubblico brindisino.

E' già possibile acquistare i biglietti per la partita in programma al PalaPentassuglia domenica 7 aprile alle ore 18:00 tra la squadra biancoazzurra e la Nutribullet Treviso. Una partita piena di incroci nella il quale il popolo biancoazzurro è chiamato a raccolta per continuare a coltivare il sogno salvezza.

La società ha deciso di creare una promo esclusiva per coloro che acquisteranno contemporaneamente i ticket validi per le prossime due partite interne. Il Sassari+Treviso pack consentirà ai tifosi che acquisteranno i ticket nello stesso settore in tribuna (blu-giallo-verde) di avere un prezzo speciale. La promo è esercitabile sin da subito presso il New Basket Store mentre sarà attiva nei punti vendita e online a partire da mercoledì 20 marzo.

Si ricorda che le due partite in programma sono acquistabili anche singolarmente: Happy Casa Brindisi contro Banco di Sardegna Sassari (Categoria B), sabato 30 marzo ore 20:00.

Happy Casa Brindisi contro Nutribullet Treviso (categoria B), domenica 7 aprile ore 18:00

