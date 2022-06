Battuta d'arresto per il Circolo Tennis Brindisi: si arrende al Benevento

BRINDISI - Non sempre il successo diventa una striscia positiva: dopo la vittoria a punteggio pieno contro Finale Ligure, battuta di arresto casalinga per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 5 giugno), nella quinta giornata del Campionato nazionale a squadre di Serie B1 Maschile, si sono arresi per 4 a 2 agli ospiti del Tennis Club 2002 di Benevento.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e nessun nuovo punto incassato dai biancazzurri che restano a quota quattro punti attualmente in classifica. Nei singolari: Filippo Tonnicchi (Brindisi, classifica 2.5) - nella foto sotto - è stato sconfitto da Francesco Liucci (Benevento, classifica 2.3) 6-3/6-1; Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.6) è stato sconfitto da Enrico Fioravante (Benevento, classifica 2.4) 6-4/4-6/7-5; Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.3) è stato sconfitto da Francesco Vilardo (Benevento, classifica 2.3) 1-6/6-2/7-5; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Francesco Pallavanti (Benevento, classifica 2.7) 6-2/6-3.

Nei doppi: Rajski (nella foto sotto)/Giangrande (Brindisi, classifica 2.3 e 2.6) hanno battuto Vilardo/Pallavanti (Benevento, classifica 2.3 e 2.7) 6-2/6-3; Tonnicchi/Massari (Brindisi, classifica 2.5 e 2.6) sono stati sconfitti da Liucci/Fioravante (Benevento, classifica 2.3 e 2.4) 6-7/6-0/10-4.

"Questa è una sconfitta che non è facile da commentare – afferma nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi - Abbiamo disputato una gran bella gara, perso due singolari al terzo set e un doppio al super tie-break e questo vuol dire che avevamo tutte le carte in regola per fare un altro tipo di risultato, chiudere l’incontro in maniera differente. I nostri avversari sono stati molto bravi a finalizzare, hanno messo in campo un ottimo tennis. Noi, però, abbiamo fatto altrettanto bene, al di là della sconfitta. Andiamo avanti e vediamo che succede".

Domenica prossima (12 giugno), nella sesta giornata di campionato, la penultima della regular season, i biancazzurri affronteranno in trasferta i padroni di casa del Circolo Tennis Vicenza.