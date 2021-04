Brindisi Fc: presi gli attaccanti Evacuo e Balestracci

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc ha tesserato gli attaccanti, Davide Evacuo e Ettore Balestracci. Evacuo è un calciatore molto esperto, classe 1987, nato a Pompei (Napoli) proviene dalla Scafatese, società con cui ha esordito nel 2004/05, ha giocato in numerose squadre nei campionati di Eccellenza, Serie D e C1, realizzando sempre molte reti. Balestracci è una giovane promessa, classe 1996, nato Sarzana (La Spezia), i suoi inizi nel settore giovanile del Torino, proviene dall’AezZakakiou società cipriota militante nel campionato di serie B. in precedenza ha giocato in America in una società semiprofessionista, il Santa Cruz Breakers. I due

nuovi arrivi andranno a sostituire i due argentini, Franco Padin e Vita Aleandro.