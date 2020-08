Ricorso accolto: Brindisi iscritto al prossimo campionato di Serie D

BRINDISI - Il Brindisi Fc è stato ammesso al campionato di Serie D 2020-21. Nella mattinata di oggi (giovedì 6 agosto) è arrivato il via libera da parte del consiglio direttivo della Lega Nazionale dilettanti, che ha accolto il ricorso presentato dal sodalizio di via Benedetto Brin, dopo l’iniziale pronunciamento negativo da parte della Covisod, organo della Lnd che si esprime rispetto alle istanze di iscrizione. La società ha risolto positivamente una serie di contenziosi economici con ex tesserati. Adesso, dopo due mesi travagliati, si può cominciare a programmare la stagione. La rosa è ancora tutta da costruire.

