Brindisi Calcio, preso il centrocampista argentino Mauro Stefano Bottari

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc comunica il tesseramento del centrocampista argentino, classe 1992 Mauro Stefano Bottari. Proveniente dal Gravina, in precedenza ha giocato con il Fenix e il Torquè nella serie A uruguaiana e con il club Ferro Car nella serie B argentina. Confermato per il terzo anno consecutivo il portiere under classe 2000 Michele Lacirignola, protagonista delle ultime promozioni.

