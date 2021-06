Basket. La brindisina Giorgia Amatori convocata nella nazionale Under19

Classe 2003, in forza alla Magnolia Campobasso, raggiungerà le compagne nel raduno di preparazione per le amichevoli con l'Ungheria e per la partecipazione al campionato del Mondo

BRINDISI - La brindisina Giorgia Amatori, classe 2003, in forza alla Magnolia Campobasso, militante nella massima serie del campionato di basket femminile, è stata convocata dal settore squadre nazionali giovanili della federazione Italia Pallacanestro per il raduno di preparazione per le amichevoli con l'Ungheria e per la partecipazione al campionato del Mondo della nazionale italiana Under19. Il raduno si terrà a Granozzo con Monticello (Novara) dal 11 luglio al 16 agosto agli ordini di coach Roberto Riccardi e del suo staff.

Diciannove le ragazze, tutte classe 2002-2003, convocate, ma solo in dodici parteciperanno al campionato del Mondo che si terrà a Debrecen, in Ungheria (dal 7 al 16 agosto). L'Italia Under 19 femminile è stata inserita nel girone A con i pari età di Stati Uniti (le americane il prossimo anno saranno eleggibili in Wnba, il campionato professionistico femminile), Australia ed Egitto. Per Giorgia Amatori è la seconda convocazione nella nazionale italiana. Il giusto premio per l'impegno profuso in questi anni alla Magnolia Campobasso, giocando in serie A senza timore alcuno, contro avversarie più grandi ed esperte.

Nell'ultimo fine settimana, la formazione Under 20 della Magnolia Campobasso si è classificata al terzo posto (su dieci partecipanti) nelle finali di Coppa Italia che si sono tenute a Battipaglia. Nella partita contro il Salerno, la play brindisina è stata eletta Mpv della gara, riscuotendo i consensi degli addetti ai lavori presenti sugli spalti del PalaZauli. 180 centimetri di altezza, Giorgia fa valere la propria altezza e la propria prestanza fisica sfruttando questa caratteristica con le atlete di pari ruolo. Dotata di una buona visione di gioco che l'ha portata a essere presa in considerazione dal settore squadre nazionali della Fip.