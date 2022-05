Audace Cerignola-Brindisi, Di Costanzo: "Sarà una belle partita tra due squadre che praticano un buon calcio"

Dopo la bella vittoria in rimonta contro il Lavello, per il Brindisi c'è da affrontare la trasferta sul campo dell'Audace Cerignola, vincitore del campionato (domenica 8 maggio allo stadio Monterisi, ore 16:00). Un impegno delicato per i biancazzurri che, in caso di vittoria, festeggerebbero il traguardo della salvezza con due giornate di anticipo; gli ofantini, tra le mura amiche, hanno perso soltanto una gara, contro Il Team Altamura lo scorso 10 ottobre 2021. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

"Sono sicuro che assisteremo ad una bella partita tra due squadre che stanno esprimendo un buon calcio -ha detto Di Costanzo- Facciamo i complimenti al Cerignola perché ha dimostrato di essere la squadra che più di ogni altra merita la vittoria di questo girone livellato verso l’alto.”