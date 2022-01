Brindisi, domenica di lavoro per gli uomini di Di Costanzo: si avvicina il recupero contro l'Audace Cerignola

In vista del primo impegno del 2022, il recupero della diciassettesima giornata di campionato contro l'Audace Cerignola in programma allo stadio Fanuzzi (mercoledì 19 gennaio, ore 14:30), il Brindisi ha svolto una seduta di allenamento nella mattina di oggi. La sessione è stata divisa in due parti: nella prima i calciatori hanno lavorato alla tattica, nella seconda invece sono state disputate della partielle a campo ridotto.

