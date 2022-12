Campionato Giovanissimi: il Brindisi Fc stacca il ticket per la fase regionale

BRINDISI – I Giovanissimi del Brindisi regolano per 3-0 i pari età dell’Annunziata Mesagne e si qualificano per la fase regionale del torneo under 15. La finale playoff della fase provinciale è stata disputata domenica (11 dicembre) in campo neutro, a San Vito dei Normanni. I biancazzurri di Fabio Marangio e Maurizio De Pascalis si sono imposti grazie a una doppietta di Torsello e a una rete di Padula. La fase regionale è in programma a partire dalla metà di gennaio 2023. “Dopo due anni di grandi sacrifici e di tanta dedizione – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Settore Giovanile Brindisi FC” - sono stati raccolti i frutti di un lavoro costante ed eccezionale”.

I componenti della rosa del Brindisi Fc: Samuele Ferrari, Mattia Giannotti, Luigi Giuseppe D’Agnano, Andrea Lomascolo, Elia Canestrari, Andrea Mangiatordi, Jacopo Candido, Cristian De Stefano, Francesco Torsello, Simone Bernardi, Mirko Padula, Andrea Bevilacqua, Aurelio Carone, Alberto Carone, Matteo Antonicelli, Paolo Schirone, Luigi Ferrara, Alessandro De Stradis, Thomas Lai, Marco Muscara, Meminaj, Menga, Milli, Cocciolo, Martinelli, Fusco, Corvaglia.