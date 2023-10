Coppa Italia Serie D, il Fasano lotta ma ai rigori la spunta il Casarano

Non basta una super prestazione al Fasano per proseguire il cammino nella Coppa Italia di Serie D. Allo stadio Curlo la formazione guidata da Luca Tiozzo ha ceduto ai rigori nella sfida ad alto tasso di spettacolarità contro il Casarano, dopo che nei novanta minuti regolamentari è maturato un 3-3.

I padroni di casa hanno finalizzato un rapido uno-due: al 35' Renelus ha aperto le danze, mentre Calabria con un tiro a giro è stato l'autore del raddoppio (39'). Il Casarano non si è dato per vinto e al 54' ha accorciato le distanze grazie a Celli per poi ristabilire l'equilibrio in occasione della rete di Perez giunta al 63'. Un botta e risposta vivace ed intenso, il cui nuovo atto è stato scritto all'83', quando Ganci si è fatto parare un rigore da Carotenuto che però non ha potuto nulla sulla ribattuta di Idoyaga: nuovo vantaggio per i biancazzurri. Non è finita qui,perché al 96' ancora Perez ha trovato la via della rete risolvendo una mischia per il 3-3 definitivo.

La sfida così è andata ai calci di rigore, in una serie incandescente. Decisivi gli errori di Idoyaga (traversa), Del Monte, che si è fatto respinto il proprio tentativo da Carotenuto e Dorato, il cui penalty è terminato alto; inutili i due rigori parati da Lazar a Citro e Cerutti. Il Fasano saluta così la competizione.