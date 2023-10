Fasano corsaro sul campo della Gelbison: Losavio in extremis regala i tre punti

Il Fasano si conferma squadra formato trasferta: i biancazzurri infatti hanno conquistato allo stadio Guargilia una vittoria per 3-1 ai danni della Gelbison. Si tratta del terzo successo su altrettante partite giocate fuori casa.

È accaduto tutto nel secondo tempo. Al 55' gli ospiti sono andati in vantaggio grazie a Renelus, che ha insaccato di testa un bel suggerimento Calabria; dopo aver sfiorato il raddoppio con Losavio, gli uomini guidati da Luca Tiozzo hanno subito il pareggio per mano di Dellino, che al 77' ha risolto una mischia con un tocco morbido da terra. All'83' il sorpasso definitivo ad opera di Losavio, abile a segnare di testa sul primo palo dopo un calcio d'angolo. Il Fasano, ancora imbattuto in questo campionato, è salito a quota 12 punti in classifica, assieme a Fidelis Andria e Paganese.