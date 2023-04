Nuovo corso per allenatori di calcio a Brindisi: tutti i dettagli

BRINDISI - Il Settore Tecnico Figc ha indetto ed organizzato a Brindisi in collaborazione con l'Aiac (Associazione italiana allenatori) regionale Puglia ed Aiac sezione Brindisi il corso per tecnici che vorranno operare nei settori giovanili, riservato alle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Si svolgerà dal 2 maggio al 24 giugno 2023.

Con la licenza Uefa "C" l'allenatore è abilitato alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti a: leghe nazionali professionistiche Seria A e Serie B; Lega Pro; Lega Naz Dilettanti

Settore per Attività Giovan e Scolastica

Entrando in possesso della licenza "C" e della licenza "D" si entra in possesso automaticamente della licenza "Uefa B" con la quale ci si abilita alla condizione tecnica di: squadre di società della lnd; squadra giovanili di società appartenenti alle leghe nazionali professionistiche Serie A e Serie B, Lega Pro, Lnd, settore per attività giovanile scolastica

Per gli allenatori dei Portieri Dilettanti e di settore giovanile partecipare e conseguire la licenza "C" è corsia preferenziale per poter frequentare i corsi "Uefa goal keeping b" , che è secondo livello di qualifica Uefa, riconosciuta a liv internazionale e dedicata agli allenatori dei portieri.