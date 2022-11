Corvino e Battista fanno gioire il Fasano: battuto il Casarano per 2-0

Squadra in casa

Prova di forza per il Fasano che allo stadio Curlo ha battuto il Casarano nel big match della decima giornata del campionato di Serie D, girone H, prendendosi il secondo posto solitario in classifica; 2-0 il risultato finale, al termine di un match già chiuso nel primo tempo. Tutto è accaduto nel finale di frazione, nel giro di pochissimi istanti: ad aprire le danze al 42' è stato Corvino direttamente su calcio di rigore, mentre a firmare il raddoppio è stato Battista che ha finalizzato al meglio una combinazione con lo stesso Corvino. Nella ripresa i biancazzurri hanno retto le sortite avversarie e hanno portato a casa un successo pesante: i punti in classifica sono saliti a quota 21.