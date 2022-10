Prima battuta d'arresto per il Fasano: il Francavilla in Sinni si impone per 2-0

Si è conclusa la striscia positiva del Fasano. Allo stadio Fittipaldi la formazione guidata dal tecnico Ivan Tisci è stata sconfitta per 2-0 dal Francavilla in Sinni, che ha dunque inflitto ai biancazzurri la prima sconfitta stagionale in questo campionato: al 32' è stato Pizzutelli a sbloccare il risultato, direttamente su calcio di punizione; subito dopo il Fasano ha pareggiato i conti con Battista ma la marcatura è stata annullata per fuorigioco.

Nella ripresa Battista è andato vicino a ristabilire l'equilibrio ma al 58' Nolé, con una rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha firmato il raddoppio. il Fasano dunque ha perso il comando della classifica rimanendo fermo a quota 18 punti, assieme al Brindisi.