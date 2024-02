Mister Roselli annuncia le dimissioni, ma la società le respinge: "Resta con noi"

Serie C Girone C

Mister Roselli annuncia in sala stampa le dimissioni da allenatore del Brindisi, ma a stretto giro la società gli conferma piena fiducia. Il tecnico, in lacrime, dopo la sconfitta contro il Latina ha incontrato i giornalisti. "Da questo momento - ha affermato - io non sono più l'allenatore del Brindisi. Il mio dispiacere è per la gente e per i ragazzi". Dopo questa breve dichiarazione, il mister, commosso, è tornato negli spogliatoi, dove si è confrontato con la società. Qualche minuto dopo Lorenzo Arigliano ha annunciato che l'allenatore, a seguito di un confronto con la società, è tornato sui suoi passi. Il Brindisi Fc conferma totale fiducia al tecnico.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui