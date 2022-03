Ostuni, altra vittoria importante in ottica salvezza: battuto anche il Massafra

Squadra in casa

Squadra in casa Ostuni

L'Ostuni non toglie il piede sull'acceleratore e prosegue nella sua corsa verso la salvezza. I gialloblù infatti, allo stadio Laveneziana, hanno avuto la meglio sul Massafra in quello che era un autentico scontro diretto. Si tratta, per la formazione brindisina, del quinto risultato utile consecutivo nonché seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta a Grottaglie: decisiva la rete al 30' del centrocampista Pizzolla, al secondo centro stagionale. Con questo successo l'Ostuni si mantiene fuori dalle zone calde della classifica occupando il nono posto, a quota 25 punti (gli stessi del Manduria).