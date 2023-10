Eccellenza Puglia: prima gioia per l'Ostuni, Mesagne a picco. Pari per il San Pietro Vernotico

L'Ostuni esulta per la prima volta, il Mesagne va ko ancora una volta. Questo quanto accaduto nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B. Il club della Città Bianca, allo stadio Laveneziana, ha ottenuto il primo successo stagionale nel botta e risposta con il Ginosa: un risultato che ha permesso l'aggancio in classifica ai gialloblù, sconfitti per la quinta volta di fila da un Brilla Campi andato a segno con un gol per tempo.

Nel posticipo il San Pietro Vernotico ha ottenuto il terzo risultato utile consecutivo contro il Novoli, in un botta e risposta consumatosi nel giro di pochi attimi nel primo tempo.

Ostuni-Ginosa 2-1

Mesagne-Brilla Campi 0-2 [Caravaglio al 28', Iaia al 79']

San Pietro Vernotico-Novoli 1-1 [Renna (SPV) al 27',Calò (N) al 28']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B