Ostuni, altro passo verso la salvezza: 0-0 contro il Manduria

Un altro punto fondamentale in ottica salvezza per l'Ostuni, che allo stadio Nino Laveneziana ha fatto pari e patta nel match col Manduria. 0-0 il risultato finale, ossia il terzo pareggio consecutivo e in totale lottavo risultato utile di fila: la striscia positiva dunque prosegue e, a tre giornate dal termine del campionato, il traguardo della permanenza in categoria è sempre più vicino. L'Ostuni è salito a quota 28 punti, occupando l'ottavo posto in classifica: nel prossimo weekend ci sarà la trasferta sul campo del Toma Maglie.