Eccellenza Puglia, si ferma l'Ostuni: sconfitta per 2-0 contro il Massafra

Seconda sconfitta stagionale per l'Ostuni che, allo stadio Italia, è stato battuto per 2-0 dal Massafra. Si tratta, nel dettaglio, anche del secondo ko in trasferta dopo quello patito contro il CIttà di Gallipoli nella terza giornata. É accaduto tutto nella parte finale del secondo tempo, e nel giro di pochi minuti: a sbloccare il risultato è stato Caruso al 75', poi a chiudere definitivamente i conti è stato il rigore trasformato da Girardi all'80'. L'Ostuni dunque è rimasto fermo a quota 11 punti in classifica.