Ostuni, contro il Gallipoli arriva un pari: allo stadio Laveneziana finisce 1-1

Terzo risultato utile consecutivo per l'Ostuni che allo stadio Laveneziana ha colto un pareggio per 1-1 contro il Gallipoli. I gialloblù hanno così prolungato l'imbattibilità tra le mura amiche, dove in precedenza erano arrivate due vittorie contro Ugento e Virtus Matino. Ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti, al 10', grazie al rigore trasformato da Turco: i padroni di casa non hanno mollato e al 74' hanno replicato con Marchionna, al terzo gol stagionale. L'Ostuni è salito a quota 11 punti, occupando il quinto posto solitario in classifica.