Fasano, arriva un under per la difesa: ecco Jacopo Lofoco

Volto nuovo per la difesa del Fasano. Jacopo Lofoco è un nuovo calciatore biancazzurro: il classe 2003, centrale di ruolo, proviene dalla Primavera della Virtus Entella con la quale ha totalizzato 3 presenze nella scorsa stagione. Nel corso della sua carriera ha militato nel settore giovanile del Bari e nelle formazioni Under 17 e Under 18 della Fiorentina. Queste le sue prime dichiarazioni da calciatore del Fasano rilasciate tramite una nota ufficiale del club: “Sono contento di aver scelto Fasano. Ho trovato da subito un grande mister che guida una squadra forte, determinata e cattiva, nonché le caratteristiche che rispecchiano il mio modo di essere in campo”