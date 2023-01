Fasano, le gare in programma a gennaio: c'è il derby pugliese contro il Nardò

Conclusa una gran prima parte di campionato con due sconfitte di fila per mano di Matera e Barletta, il Fasano è chiamato a riprendere il suo cammino nell'anno appena iniziato. Tra le squadre che più hanno sorpreso finora, i biancazzurri affronteranno due gare in casa e altrettante in trasferta.

Si comincia domenica 8 gennaio, quando è fissato il match contro il Lavello allo stadio Lorusso di Venosa. Poi due impegni consecutivi tra le mura dello stadio Curlo: il 15 gennaio arriva la Puteolana, mentre il 22 è fissato il derby pugliese contro il Nardò; a chiudere il faccia a faccia allo stadio Piccirillo contro il Gladiator.