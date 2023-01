Fasano, termina 0-0 il derby pugliese con il Nardò

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Terzo risultato utile consecutivo per il Fasano, che dopo le vittorie su Lavello e Puteolana ha conquistato uno 0-0 contro l'ostico Nardò. Allo stadio Curlo i padroni di casa hanno creato qualche situazione pericolosa nel primo tempo, mentre nella ripresa la partita ha perso un po' di ritmo e alla fine è terminato a reti bianche. Si tratta del sesto pareggio complessivo per il Fasaano, che è salito a 33 punti, occupando il settimo posto in classifica.