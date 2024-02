I 40 anni dell'Inter Club Mazzola di Mesagne: giornata di festa con Evaristo Beccalossi

MESAGNE - Il prossimo venerdì (16 febbraio) ricorre una data memorabile per l'Inter Club "Sandro Mazzola" di Mesagne, e, cioè, il 40esimo anniversario dalla sua fondazione. Il sodalizio ha così deciso, spinto dalla appassionata volontà del presidente, Mario Nacci, condivisa in toto dall'intero consiglio direttivo e da tutti i soci del Club, di festeggiare adeguatamente questa data, così importante per la storia del Club e per il significato virtuoso che ha avuto nella vita di tutta la cittadinanza di Mesagne.

Nel novero, quindi, degli eventi promossi dall'Inter Club "Sandro Mazzola" di Mesagne, per celebrare il 40esimo anno di attività, il presidente Mario Nacci vuole ricordare a tutti gli appassionati, interisti e non solo, che una prima data è stata fissata alle ore 18.00 di sabato 24 febbraio, presso l'Auditorium del Castello di Mesagne, per ricordare e premiare i soci fondatori dello stesso Club, riportando aneddoti e curiosità raccontate dagli stessi protagonisti e dagli amici e parenti di chi, purtroppo, non è più con noi. La serata vedrà la partecipazione del professor Giuseppe Messe in veste di conduttore. Sarà un'occasione unica e crediamo sicuramente molto forte emotivamente per tutti quelli che vi parteciperanno.

Il programma proseguirà con il secondo importante appuntamento che prevede, alle ore 18.00 di sabato 16 marzo, nell'auditorium del Castello di Mesagne, l'incontro con un grande protagonista dell'Inter degli anni '80, beniamino di tutti i tifosi nerazzurri, anche di chi, ora giovanissimo, né ha solo sentito raccontare le gesta o le ha comunque potuto ammirare attraverso i video pubblicati continuamente dai vari social. Si tratta del grande Evaristo Beccalossi, il quale presenterà il suo libro autobiografico, scritto in collaborazione con la giornalista Eleonora Rossi, dal titolo emblematico: "La mia vita da numero 10". Sarà una ghiottissima occasione per interloquire con un fantastico e mai banale, protagonista nerazzurro, uno dei più amati di sempre.

Il programma si concluderà con l'evento clou che chiuderà il programma: il Gran Galà che prevede un pranzo di gala da tenersi presso i locali di Tenuta Moreno, sita nel territorio di Mesagne, domenica 17 marzo, al quale, tra l'altro, parteciperà lo stesso Evaristo Beccalossi, ospite dell'Inter Club insieme alla sua collaboratrice nella stesura del libro, Eleonora Rossi. Gli inviti sono disponibili per il ritiro già da sabato 10 febbraio nella sede dello stesso Inter Club e ai primi 100 soci che ne faranno richiesta, sarà consegnata una cravatta celebrativa dell'evento, ovviamente nerazzurra con il logo dell'Inter in evidenza, di fattura assolutamente artigianale, da indossare rigorosamente su camicia bianca, durante lo svolgimento del pranzo di gala. Alle signore socie e alle signore che accompagneranno i soci tra i primi 100, saranno consegnate delle pashmina, anch'esse neroazzurre e di pregevole fattura.

