Ostuni, cambio in panchina: De Nitto si dimette, squadra affidata a Kreshpa

Rivoluzione in panchina per l'Ostuni, attualmente reduce da una striscia negativa di sei sconfitte consecutive e rimasto fermo a quota 23 punti. Giovanni De Nitto, nominato la scorsa estate come nuovo allenatore dei gialloblù segnando dunque il suo ritorno (era stato nella Città Bianca nella stagione 2018/2019) ha rassegnato le dimissioni: a sostituirlo sarà il viceallenatore Alfrido Kreshpa, che inoltre ha guidato anche la formazione Juniores. L'esordio in panchina del nuovo tecnico avverrà domenica 5 marzo, quando l'Ostuni sarà impegnato sul campo dell'ostico Manduria.