Ostuni, tutti i marcatori della stagione 2022/2023

Nel corso della stagione regolare l'Ostuni ha segnato in tutto 31 reti, risultando come quartultimo attacco del girone B dell'Eccellenza assieme a quello del Massafra. Imarcatori che si sono iscritti sul tabellino sono stati quattordici, con il bottino che è stato quasi distribuito in maniera equa.

In cima alla graduatoria c'è un poker di calciatori autori di 4 gol a testa, ossia Juan Echarri, Andrea Marchionna, Andrea Marzio e Simone Pendinelli; dietro ci sono Giovanni Benedetti e Francesco Perrino, che hanno realizzato 3 reti ciascuno. SImone Cassano ha totalizzato 2 centri, un gol a testa invece per Facundo Albaqui, Francesco Faccini, Francesco Frumento, Matteo Litti, Marco Miccoli, Salvatore Perrino e Stefano Taddeo.