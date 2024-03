Fanuzzi a porte chiuse: senza pubblico il derby Brindisi - Virtus Francavilla

BRINDISI - Niente pubblico. Sarà disputato a porte chiuse il derby fra Brindisi Fc e Virtus Francavilla in programma sabato prossimo (30 marzo), alle ore 20.45, presso lo stadio Fanuzzi, per la 34esima giornata del campionato di Serie C. La decisione è stata presa stamattina (giovedì 28 marzo) dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Si tratta di una decisione scaturita dai disordini che si sono verificati domenica scorsa, dopo la fine della partita contro il Taranto, disputata sempre al Fanuzzi, quando è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per evitare lo scontro fra gli ultrà ionici e quelli brindisini, in prossimità della rotatoria all'imbocco della strada statale 7 per Taranto. Con ogni probabilità hanno avuto un peso anche i rapporti tutt'altro che idilliaci fra la tifoseria del Brindisi e quella della Virtus Francavilla.

