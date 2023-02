Promozione Puglia girone B: gli impegni delle squadre brindisine nella diciottesima giornata

Domenica 12 febbraio tornerà il campionato di Promozione, con lo svolgimento della diciottesima giornata. Il Mesagne terzo in classifica giocherà in casa dell'Atletico Martina, gara fuori casa anche per il Ceglie che farà visita all'ostico Brilla Campi, secondo nel raggruppamento e pronto al duello a distanza con l'Atletico Racale. La Cedas Avio Brindisi sarà invece invece impegnata tra le mura amiche contro la Virtus Locorotondo, in uno scontro diretto che può servire per allontanare la zona playout.

Promozione Puglia, il programma della diciottesima giornata del girone B