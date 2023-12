Ritorna subito la Serie D: Fasano impegnato mercoledì contro la Paganese

La Serie D è pronta a ripartire presto per il diciassettesimo turno del raggruppamento H, l'ultimo del girone di andata. L'appuntamento è fissato per mercoledì 20 dicembre, che anticiperà la sosta invernale e il ritorno in campo che avverrà il 7 gennaio 2024.

Per il Fasano ci sarà da affrontare l'ostico impegno allo stadio Marcello Torre, contro la Paganese. I biancazzurri domenica scorsa hanno raccolto un pareggio per 1-1 col Barletta, il secondo di fila dopo quello arrivato sul campo della Polisportiva Santa Maria Cilento (risultato di 2-2). Entrambe le formazioni sono appaiate in classifica a quota 22 punti, avendo lo stesso score di cinque vittorie, sette pari e quattro ko.

Serie D girone H 2023/2024, il programma completo della dicassettesima giornata