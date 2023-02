Riunione tecnica per allenatori con mister Ciro Danucci 

BRINDISI - Il gruppo regionale Aiac (Associazione italiana allenatori di calcio) Puglia, presieduto da Domenico Ranieri, e il gruppo provinciale Aiac Brindisi, presieduto da Salvatore Piscopiello, organizzano una riunione tecnica per allenatori associati Aiac, in collaborazione con la società Ssd Brindisi Fc, con mister Ciro Danucci e col direttore generale Pierluigi Valentini. L’iniziativa si svolgerà lunedì 6 febbraio a partire dalle ore16, presso palazzo Nervegna, a Brindisi. Obiettivo dell'Aiac è quello di "informare per formare".