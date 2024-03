San Pietro Vernotico, il punto sulla situazione: "Retrocessione a causa di errori e difficoltà"

La SSD SAN PIETRO VERNOTICO intende fare chiarezza sulla situazione attuale che circonda la squadra.

L'annata negativa che ci ha portati alla retrocessione è sicuramente figlia di diversi errori e tante difficoltà nati agli albori della corrente stagione sportiva, ai quali è andata aggiungendosi l'indisponibilità di un campo di gioco proprio, ma è anche importante in questo momento, in cui si susseguono sconfitte roboanti essere chiari con chi ha a cuore il San Pietro.

L'obiettivo di salvare il titolo tra le mille difficoltà è stato raggiunto, grazie agli sforzi del presidente Fiorello all'amore per il proprio paese di mister Sardelli e al cuore grande di quei ragazzi che non hanno abbandonato la nave e che, insieme a tanti "juniores", stanno scendendo in campo sino all'ultima giornata.

Pian piano, tuttavia, si sta provando a ricostruire, per mettere le basi di quello che ci auguriamo sia un progetto solido e futuristico per questa città.

Per questi motivi a partire dalla data odierna la direzione sportiva della prima squadra viene affidata a Silvio Ciccarese, giovane giurista con il quale si è già iniziato a guardare al futuro. Il nuovo corso intende dare chiarezza e credibilità alla squadra all'interno del tessuto calcistico locale.

Il nuovo dirigente è una figura che conosce le dinamiche interne della squadra, vanta una laurea in giurisprudenza e una seconda in corso in diritto e management dello sport che ha scelto di sposare il progetto San Pietro Vernotico con due obiettivi molto chiari: creazione di un settore giovanile che possa fungere da trampolino di lancio per tanti giovani locali e riavvicinamento della gente alla squadra del paese.

Proprio su questo punto si sta già lavorando a stretto contatto con l'amministrazione comunale per far si che si ritorni a giocare al campo comunale, da troppi anni siamo senza una casa ed è intenzione della dirigenza e dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore allo sport Piero Solazzo che si sta prodigando per la causa, riportare il San Pietro a San Pietro.

Fonte: comunicato ufficiale San Pietro Vernotico