Brindisi, i convocati per il derby con il Taranto: molte assenze tra i biancazzurri

Ecco i calciatori a disposizione del tecnico Nicola Losacco in vista dell'incontro valevole per la trentatreesima giornata del girone C della Serie C di oggi pomeriggio (allo stadio Fanuzzi, ore 18:30). Out otto elementi tra infortuni e squalifiche