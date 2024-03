La Virtus Francavilla si impone nella sfida salvezza contro il Monterosi

La Virtus Francavilla non sbaglia lo scontro diretto contro il Monterosi: alla Nuovarredo Arena la formazione allenata da Alberto Villa è tornata al successo con il risultato di 2-0, in una gara fondamentale per provare a scalare la classifica in ottica salvezza: grazie a questi tre punti infatti il club della Città degli Imperiali ha momentaneamente staccato i laziali nella graduatoria del girone C.

I padroni di casa hanno cercato di fare la partita, avendo di fronte una squadra che hanno fatto densità in mezzo al campo chiudendo le linee di passaggio e abbassando il ritmo della gara. I principali sussulti della frazione sono stati a firma di Polidori, che ha impegnato l'ex Forte con un tiro deviato, e Nicoli, la cui botta dalla distanza è terminato di poco a lato. Al 33' il Monterosi è rimasto in dieci a causa dell'espulsione diretta di Eusepi per una fallo su Laaribi, tuttavia non ci sono state grande occasioni nei minuti seguenti.

Polidori ed Artistico hanno impegnato Forte in avvio di secondo tempo, lo stesso portiere (ex della gara) si è ripetuto sul tentativo ravvicinato di Macca. Biancazzurri proiettati in avanti a caccia del vantaggio: il gol è arrivato al 72' ed è stato firmato da Biondi, abile ad insaccare al volo l'assist di Carella. All'85' Artistico si è inserito in area ed ha scaraventato il pallone in porta per il raddoppio. La Virtus Francavilla è salita a 33 punti in classifica.

