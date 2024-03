Virtus Francavilla, sabato arriva il Monterosi: un appuntamento da non fallire

La sconfitta sul campo della Casertana ha fermato momentaneamente la corsa alla salvezza della Virtus Francavilla, che deve necessariamente ripartire. Sabato 23 marzo, alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri giocheranno il delicato scontro diretto contro il Monterosi, in un appuntamento da non sbagliare (calcio d'inizio alle ore 14:00).

La formazione allenata da Alberto Villa, proprio domenica scorsa, è stata agganciata in classifica a quota 27 punti: una vittoria sarebbe fondamentale per staccarli di nuovo e portare a casa punti nell'ottica del miglior piazzamento possibile in ottica playout. Nelle ultime cinque partite casalinghe la Virtus ha raccolto una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Questa è la prima tappa di un cammino che si farà sempre più cruciale, precedente al derby contro il Brindisi di sabato 30 marzo (allo stadio Fanuzzi).