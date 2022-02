Bitonto-Brindisi, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Bitonto

Contro il Francavilla sul Sinni è arrivata la seconda vittoria di fila per il Brindisi, un successo che ha dato un'ulteriore spinta nel cammino verso la salvezza. Ora però i biancazzurri dovranno affrontare un esame impegnativo, quello contro il Bitonto mercoledì 2 febbraio, allo stadio Città degli Ulivi (ore 14:30). Il match sarà arbitrato da Gilberto Gregoris della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Domenico Lombardi della sezione di Chieti e Manuel Giorgetti della sezione di Vasto.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi sulla propria pagina Facebook:

