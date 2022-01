Brindisi-Francavilla sul Sinni, Di Costanzo: "Dobbiamo dare tutto". E intanto arriva Majore

Dopo la significativa vittoria contro la Virtus Matino, per il Brindisi è pronto un altro impegno allo stadio Fanuzzi: domenica 30 gennaio i biancazzurri infatti ospiteranno il Francavilla Sul Sinni in un match dove sperano di dare continuità in termini di punti alla prova di domenica scorsa. Calcio d'inizio alle ore 14:30. A presentare la sfida è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sul morale della squadra. "Il morale della squadra dopo la vittoria col Matino è salito, avevamo bisogno di questa vittoria in casa. Non è stata una delle migliori prestazioni, però la squadra aveva bisogno di punti, era consapevole che avrebbe dovuto fare una partita molto pratica lasciando da parte magari il bel gioco che abbiamo visto in tante occasioni ma che non ci ha sempre regalato il massimo della posta in palio, quindi anche se non si è vista una bella partita, la vittoria ci aiuta a credere maggiormente nei nostri mezzi".

Sulla gara: "I giocatori sono consapevoli che dovranno dare tutto perché di fronte domenica avremo una squadra che lotta per la vittoria del campionato.La squadra ha fiducia, ottimismo e speriamo di continuare sulla falsariga dei risultati e magari giocare anche un po’ meglio.”

E intanto il Brindisi ha annunciato l'ingaggio in prestito del difensore classe 2003 Gabriele Majore, dal Catanzaro. Majore in passato ha vestito la maglia del Roccella in Serie D. Di seguito il comunicato del club:

SSD Brindisi comunica di aver acquisito dal Catanzaro il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Majore, difensore classe 2003 che in serie D ha già vestito la maglia del Roccella. Il calciatore arriva in biancazzurro con la formula del prestito.