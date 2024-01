Serie D, il Fasano ritrova il sorriso: battuto il Città di Gallipoli per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Dopo dieci parite il Fasano ritrova la vittoria. Allo stadio Curlo i biancazzurri hanno avuto la meglio per 1-0 sul Città di Gallipoli, trovando di fatto il sesto successo stagionale.

A decidere la sfida è stato Battista, abile ad insaccare il pallone dopo un intervento del portiere Dima al 37'; per l'attaccante classe 1997 si è trattato del nono centro personale in questo campionato. Il Fasano è salito così a quota 25 punti in classifica.