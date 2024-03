I padroni di casa hanno sbloccato il vantaggio nel primo tempo, quando Guastamacchia è andato a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo (10'); nella seconda parte della ripresa i rossoazzurri hanno arrotondato il risultato, prima trovando il gol con Legittimo ancora su angolo al 70' e poi con Perez al 75'. A firmare il poker al 90' ci ha pensato Citro, mentre l'ex di turno Corvino ha trafitto gli avversari con una conclusione dal limite dell'area. Il Fasano è rimasto fermo a quota 32 punti in classifica.

Continua il momento no per il Fasano: il Casarano si impone per 5-0