Fasano, altra sconfitta: la Palmese passa al Curlo (0-2)

Seconda sconfitta consecutiva per il Fasano, la terza nelle ultime quattro partite. Allo stadio Curlo la formazione guidata da Luca Tiozzo è stata battuta per 2-0 dalla Palmese: l'ultimo successo risale allo scorso 28 gennaio, quando i biancazzurri rifilarono un 1-0 al Bitonto.

Gli ospiti hanno trovato per due volte la via del gol nel primo tempo, con Silvestro che ha firmato una doppietta (reti al 2' e al 40'). Il Fasano è rimasto così fermo a 32 punti in classifica, gli stessi ottenuti dalla Gelbison.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.