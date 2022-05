Losavio fa esultare il Fasano al fotofinish: Bisceglie battuto per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Dopop la sconfitta subita in rimonta contro il Nola, il Fasano si rialza ed ottiene una vittoria fondamentale nella corsa ai playoff: allo stadio Curlo gli uomini guidati da Ciro Danucci hanno battuto al fotofinish il Bisceglie per 1-0, mantenendo l'imbattibilità casalinga che dura da novembre (l'ultima sconfitta tra le mura amiche è arrivata contro il San Giorgio, precisamente il 7 novembre scorso). La gara sembra andare verso lo 0-0, il Bisceglie coglie anche un palo con Sandomenico ma al 95' Losavio regala i tre punti ai suoi. Il Fasano sale così a quota 59 punti, occupando il quarto posto in classifica.