Manfredi replica a Bubas: il Fasano pareggia contro la Gelbison (1-1)

Allo stadio Curlo la formazione allenata da Luca Tiozzo è andata in svantaggio nel primo tempo per poi riequilibrare definitivamente il risultato negli ultimi minuti di partita. In totale è l'ottavo pareggio totalizzato in campionato