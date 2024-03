Serie D, il Fasano cede di misura al Martina (1-0)

Dopo la vittoria interna sul Gravina dello scorso weekend si ferma il Fasano: allo stadio Tursi i biancazzurri sono stati battuti per 1-0 dal Martina. Si è trattata della quarta sconfitta consecutiva ottenuta nelle ultime quattro partite giocate in trasferta (undicesima complessiva ottenuta finora in campionato)

Ad andare a segno per la squadra tarantina è stato Bonanno, che al 36' ha scaraventato in porta un preciso tiro dal limite. Il Fasano è rimasto così fermo a quota 36 punti in classifica.