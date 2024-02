“Liberate il Brindisi calcio”: monta il malcontento dei tifosi

Serie C Girone C

BRINDISI – “Liberate il Brindisi calcio”. “Per amore della maglia, Brindisi Siamo Noi”. “Il tempo degli onori non è infinito, più rispetto per il popolo brindisino (firmato Curva sud)”. “Meritiamo di più”. Questo il contenuto di alcuni striscioni esposti stasera (giovedì 8 febbraio) fra via Benedetto Brin, a un centinaio di metri dallo stadio Fanuzzi, la rotatoria fra via Provinciale San Vito e via Ciciriello e in un’altra zona periferica della città.

Nei giorni scorsi due striscioni contro la proprietà del Brindisi Fc (“Arigliano vattene”) erano comparsi in via Porta Lecce e in via Appia. Si tratta di evidenti segnali di insofferenza e preoccupazione per la situazione difficilissima che sta vivendo il calcio brindisino, fra sconfitte in serie e incertezze societarie.

Già domenica scorsa, durante la partita persa in casa del Benevento, dal settore ospiti erano stati scanditi dei cori contro la società. Il clima è teso a tre giorni dalla partita casalinga in programma domenica prossima (ore 14) contro il Latina. Penultimi con un gap di 10 punti dalla zona salvezza e una sola lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi, i biancazzurri avranno un solo risultato a disposizione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui