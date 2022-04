Virtus Francavilla-Campobasso, ecco chi dirigerà l'incontro

Scelto l'arbitro dell'incontro tra Virtus Francavilla e Campobasso, che si terrà domenica 3 aprile alla Nuovarredo Arena alle ore 17:30. Sarà Eugenio Scarpa il direttore di gara, coadiuvato dagli assistenti Michele Collavo della sezione di Treviso e Santino Spina della sezione di Palermo; il quarto uomo sarà Stefano Striamo della sezione di Salerno.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Il Sig. Eugenio Scarpa della sezione AIA di Collegno sarà l?arbitro di Virtus Francavilla Calcio-Campobasso di domenica 1 aprile 2022 alle ore 17.30, valevole per la trentacinquesima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Michele Collavo della sezione di Treviso e Santino Spina della sezione di Palermo. Quarto Ufficiale il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Collegno dirigerà per la prima volta i biancazzurri.

Per il sig. Scarpa 34 presenze in serie C (9 nel girone A, 14 nel girone B, 7 nel girone C, 4 in Coppa Italia di C), 191 le ammonizioni comminate (42 nel girone A, 88 nel girone B, 44 nel girone C, 17 in Coppa Italia di Serie C), 10 espulsioni (3 rossi diretti e 7 doppie ammonizioni) e 11 rigori assegnati (2 nel girone A, 5 nel girone B, 4 nel girone C).