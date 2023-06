Virtus Francavilla, consegnata la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2023/2024

Girone C

La Virtus Francavilla si è iscritta al campionato di Serie C 2023/2024. La società biancazzurra ha reso noto di aver consegnato tutta la documentazione necessaria presso la sede della Lega Pro situata a Firenze; l'incarico è stato portato a termine dal responsabile progetti Gianluca Ancona. La Virtus Francavilla parteciperà al campionato di Serie C per l'ottavo anno consecutivo.

Questa la nota ufficiale pubblicata dl club della Città degli Imperiali: "Virtus Francavilla Calcio comunica che in data odierna, presso la sede della Lega Pro a Firenze con largo anticipo rispetto al termine ultimo fissato, il nostro responsabile progetti dott. Gianluigi Ancona ha consegnato tutta la documentazione (domanda di ammissione e fideiussione) per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2023/24, l'ottavo consecutivo nella Terza Serie Nazionale".