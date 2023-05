Virtus Francavilla, fissato per sabato il convegno 'Sport e Patologie Ortopediche in età evolutiva'

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che sabato 27 maggio 2023 alle ore 10.00 presso la sala Mogavero di Castello Imperiali a Francavilla Fontana si terrà un convegno dal titolo "Sport e Patologie Ortopediche in età evolutiva".

Interverranno l'avv. Antonello Denuzzo (sindaco di Francavilla Fontana), il Presidente della Virtus Francavilla Calcio Antonio Magrì, la dott.ssa Ornella Miano dell'azienda ORTOPEDICAL, la dott.ssa Anna Rita Fraccascia (chirurgo ortopedico e specialista in chirurgia di piede e caviglia), il dott. Giovanni Taurisano (medico ortopedico della Virtus Francavilla Calcio), la dott.ssa Carmen Borraci (Specialista in Ortopedia e Traumatologia e dirigente medico di I livello presso l'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana), il dott. Fabio Carriere (T.O. Officinia Ortopedica New Medical Trend) ed il dott. Gianluca Ciracì (Osteopata e Chinesiologo MCB). Saranno presenti inoltre tutti gli atleti, tecnici e dirigenti del settore giovanile della Virtus Francavilla Calcio e delle società affiliate.

Il convegno sarà aperto a coloro che vorranno partecipare.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla