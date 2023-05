Virtus Francavilla, il Calabro-bis sta per concludersi: vicino l'accordo per la risoluzione

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Sembra essere arrivato il momento della separazione tra la Virtus Francavilla e Antonio Calabro. Da giorni le parti sono hanno aperto un dialogo per la risoluzione del contratto che scade a giugno 2024: l'intesa sarebbe vicina ad arrivare, con l'ufficialità del caso prevista prossimamente. Insomma, il nuovo corso di Calabro sulla panchina biancazzurra, inaugurato a maggio del 2022, sta per giungere alla sua conclusione anticipata; e a proposito di conclusioni, nella giornata di oggi è andata in scena l'ultima seduta di allenamento alla Nuovarredo Arena. Arrivato dunque il classico 'rompete le righe'.

Dopo aver archiviato la questione risoluzione, entrerà nel vivo la ricerca del nuovo allenatore. Possibile che la dirigenza possa optare per un profilo giovane, emergente, adatto a guidare una squadra costruita sulla valorizzazione dei giovani.