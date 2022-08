Virtus Francavilla, in dirittura d'arrivo l'ingaggio di Francesco Giorno

Serie C Girone C

Sarà Francesco Giorno il rinforzo per la mediana della Virtus Francavilla. I biancazzurri infatti, nelle ultime ore, hanno accelerato nella trattativa per il classe 1993 trovando l'accordo tanto desiderato nelle scorse settimane. Il calciatore di proprietà dell'Alessandria era tra le priorità della Virtus, che aveva sondato altre opzioni come quella di Carlo De Risio del Bari e Massimiliano Busellato del Padova: la scelta alla fine è ricaduta su Giorno, reduce dall'esperienza in presito alla Triestina nella seconda parte della scorsa stagione (17 presenze) e con un'esperienza al Monopoli dal 2019 a gennaio del 2021 dove ha mostrato tutte le sue qualità da regista. Un altro colpo di spessore quindi per il club della Città degli Imperiali, pronto a perfezionare gli ultimi dettagli e ad annunciare l'operazione.