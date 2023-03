Virtus Francavilla-Monopoli, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che la prevendita per la gara tra Virtus Francavilla Calcio e Monopoli, in programma domenica 26 marzo 2023 alle ore 17.30, sarà attiva a partire da domani mattina ore 10.00 presso la NUOVA SEDE in VIA PER CEGLIE (fronte piazzale guardia di finanza – ex tribunale).

SI RICORDA CHE E’ STATA INDETTA LA GIORNATA “FORZA VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO”, PERTANTO GLI ABBONAMENTI NON SARANNO VALIDI E NON VERRANNO RILASCIATI ACCREDITI.

PER TUTTI GLI ABBONATI, CHE CONSERVERANNO LA PRELAZIONE SUL PROPRIO POSTO NELLA SOLA GIORNATA DI VENERDI’, IL PREZZO DEL BIGLIETTO SARA’ RIDOTTO DEL 50% + COSTO DI PREVENDITA.

La NUOVA SEDE in VIA PER CEGLIE (fronte piazzale guardia di finanza – ex tribunale) sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 24 marzo 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 25 marzo 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica 26 marzo 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00

PREZZI:

– TRIBUNA CENTRALE SCOPERTA:

Biglietto Intero: € 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA CENTRALE COPERTA:

Biglietto Intero: € 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 +1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA VIP:

Biglietto Intero: € 18.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 10.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– CURVA SUD:

Biglietto Intero: € 10.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 5.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

INFO ACCESSO STADIO:

INFINE SI RACCOMANDA, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’ENTRATA DELLO STADIO, DI RECARSI PRESSO L’IMPIANTO GIÀ A PARTIRE DALLE ORE 16.15

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla